Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen

In den Nachmittags- und Abendstunden wurden ein Kind und ein junger Mann bei Verkehrsunfällen in Mitte schwer verletzt.

Nr. 1897

Gegen 16 Uhr soll ein neunjähriges Mädchen in der Habersaathstraße zwischen geparkten Autos plötzlich auf die Fahrbahn gerannt sein. Ein 19-jähriger Skoda-Fahrer, der aus Richtung Scharnhorststraße kam, soll noch stark gebremst haben, bevor es zum Zusammenstoß kam. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen am ganzen Körper und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens.

Nr. 1898

Mit mehreren Brüchen im Gesicht kam gegen 21 Uhr ein 26 Jahre alter Radfahrer ebenfalls in eine Klinik. Entgegen der Fahrtrichtung auf der Friedrichstraße in Richtung Unter den Linden unterwegs soll er mit einer Baustellenbarke kollidiert, anschließend gestürzt und mit dem Gesicht auf die Fahrbahn geschlagen sein.