Ordnungsamt-Mitarbeiter angegriffen

Nr. 1892

Leichte Verletzungen trug ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes davon, nachdem ihn ein Mann in Mitte angegriffen hatte. Den Aussagen des 53-jährigen Mitarbeiters und seines Kollegen zufolge, bemerkten die beiden auf ihrer Streife am Pariser Platz gegen 18.45 Uhr einen Mann, der Henna-Tattoos anbot. Da er hierfür keine Erlaubnis hatte, wollten sie weitere Maßnahmen ergreifen. Der 46-Jährige, der bereits des Öfteren in der Vergangenheit aufgefallen ist, ergriff zunächst die Flucht, drehte sich jedoch zu der Streife um und spritzte Hennafarbe auf den 53-Jährigen. Anschließend beleidigte er den Mitarbeiter und warf ihm seinen Rucksack an den Kopf, bevor er flüchtete.