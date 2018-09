Festnahme nach Einbruch in LKW

Nr. 1891

In der vergangenen Nacht nahmen Polizisten des Abschnitts 51 zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, in ein Auto in Friedrichshain eingebrochen zu sein. Eine Zeugin alarmierte gegen 23 Uhr die Polizei, als sie zwei Männer dabei beobachtete, wie sie die Scheiben eines in der Weserstraße geparkten Renault-Transporters einschlugen. Alarmierte Polizisten nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 32 und 61 Jahren samt Diebesgut fest. Nach erfolgter Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung konnten die beiden ihren Weg fortsetzen.