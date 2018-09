Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Nr. 1890

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Köpenick, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Gegen 21.30 Uhr war ein 43 Jahre alter Ford-Fahrer auf der Oberspreestraße aus Richtung Köllnischer Platz kommend unterwegs. Als er links in die Ottomar-Geschke-Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 35-jährig en Dacia-Fahrer, der von der Ottomar-Geschke-Straße kommend nach rechts in die Oberspreestraße abbog. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Dacia. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 35-Jährigen zur stationären Aufnahme in eine Klinik. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Ford-Fahrer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.