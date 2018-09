Auto brannte

Nr. 1879

Ein Passant rief in der vergangenen Nacht Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Auto in Borsigwalde. Der 42-Jährige bemerkte gegen 0.15 Uhr Flammen an dem Smart, der an der Mirau- Ecke Breitenbachstraße auf einem Parkplatz stand. Brandbekämpfer löschten das Feuer. Der Wagen brannte komplett aus. Zwei weitere daneben geparkte Fahrzeuge, ein Mercedes-Transporter und ein Opel Corsa, wurden durch das Feuer stark beschädigt. Wegen Brandstiftung ermittelt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin.