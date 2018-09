Nr. 1878

In der vergangenen Nacht brannte in Tempelhof ein Roller. Ein Passant alarmierte gegen 2.30 Uhr Polizei und Feuerwehr zu dem brennenden Kleinkraftrad am Loewenhardtdamm Ecke Badener Ring. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Ein Jägerzaun, ein Baum und ein Motorrad wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.