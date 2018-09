Polizei sucht Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung

Nr. 1893

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Kriminalpolizei der Direktion 5 Hinweise aus der Bevölkerung zu einer gefährlichen Körperverletzung in Friedrichshain. Am 11. März dieses Jahres war ein damals 50-Jähriger gemeinsam mit seiner Ehefrau kurz nach Mitternacht in einer Straßenbahn der Linie M10 unterwegs. Kurz nach dem Aussteigen an der Haltestelle Straßmannstraße Ecke Petersburger Straße griffen ihn drei junge Frauen an und attackierten ihn mit einem Cocktailglas, bevor sie flüchteten. Der Mann erlitt bei dem Übergriff Gesichtsverletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.