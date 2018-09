Motorradfahrer schwer verletzt

Nr. 1870

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Rosenthal, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen davontrug. Gegen 18.15 Uhr war der 19-Jährige mit seiner Yamaha auf der Dietzgenstraße in Richtung Mittelstraße unterwegs, als er von einem 37 Jahre alten Citroen-Fahrer, der aus der Kastanienallee kam, erfasst wurde. Der Kradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik.