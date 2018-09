Nr. 1859

In der vergangenen Nacht brannten drei Fahrzeuge in Neukölln. Gegen 22.40 Uhr bemerkte eine Zeugin das Feuer an drei Fahrzeugen, einem BMW, einem Mercedes und einem Peugeot, die auf dem Mittelstreifen der Warthestraße parkten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.