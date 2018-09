Kind getötet - Festnahme

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1856

In der vergangenen Nacht wurde in einer Wohnung in Tempelhof ein Kind leblos aufgefunden. Gegen 23.30 Uhr erschien eine 30-Jährige auf dem Polizeiabschnitt 52 und gab an, ihren einjährigen Sohn getötet zu haben. Die Beamten begaben sich daraufhin zur Wohnung in der Wittekindstraße und fanden dort den toten Jungen. Die Mutter ist geständig und soll heute zum Erlass eines Haftbefehls wegen Totschlags einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.