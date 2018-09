Radfahrer schwer verletzt

Nr. 1852

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall gestern Nachmittag in Dahlem. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 71-Jährige gegen 16.35 Uhr mit ihrem Volvo in der Brümmerstraße in Richtung Thielallee unterwegs und touchierte beim Vorbeifahren offenbar den 49-jährigen Zweiradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und erlitt Kopfverletzungen. Rettungssanitäter brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die Unfallbearbeitung übernommen.