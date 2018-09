Schwer verletzte Person bei Verkehrsunfall

Nr. 1848

In der vergangenen Nacht ereignete sich in Tempelhof ein schwerer Verkehrsunfall. Nach den ersten Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer gegen 00.10 Uhr die Holzmannstraße in Richtung Gottlieb-Dunkel-Straße und bog dann nach links in diese ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Rollerfahrerin, die auf der Gottlieb-Dunkel-Straße unterwegs war. Die Frau stürzte dabei über die Motorhaube und zog sich schwere Kopfverletzungen und Brüche zu. Sie musste mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie operiert wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernimmt die weitere Unfallbearbeitung.