Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Nr. 1847

Beim Überqueren eines Fußgängerüberweges gestern Abend in Hellersdorf wurden zwei Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge überquerte eine 17-jährige Fußgängerin gegen 18.45 Uhr den Fußgängerüberweg in der Janusz-Korczak-Straße Ecke Lyonel-Feinlinger-Straße. Neben ihr lief ein 19 Jahre alter Mann. Beide Fußgänger wurden von einem 55-jährigen Autofahrer erfasst, der die Janusz-Korczak-Straße in Richtung Naumburger Straße befuhr. Die Schwerverletzten kamen mit der Berliner Feuerwehr zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus.