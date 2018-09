Autoscheibe eingeschlagen - Ein Verletzter

Nr. 1842

In der vergangenen Nacht kam es in Kreuzberg zu einer Sachbeschädigung und einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben stand ein VW kurz vor 1 Uhr in der Graefestraße in zweiter Reihe. In diesem soll ein 18-Jähriger gesessen haben. Plötzlich habe ein 26-Jähriger die Scheibe der Fahrertür mit einem Baseballschläger eingeschlagen und sei anschließend zu einem Mann ins Auto gestiegen, der offenbar auf ihn gewartet hatte. Beide fuhren dann gemeinsam vom Tatort weg. Durch die umherfliegenden Splitter hatte der 18-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Der Tatverdächtige erschien einige Zeit später auf dem Polizeiabschnitt 54 und wurde vorläufig festgenommen. Er wurde zu einer Gefangenensammelstelle gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Zusammenhänge zu der gefährlichen Körperverletzung und dem Landfriedensbruch vom Sonntagabend werden geprüft.