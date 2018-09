Brennender Kleintransporter

Nr. 1837

Heute früh fiel einer Funkwagenbesatzung in Adlershof ein brennendes Fahrzeug auf. Der Einsatzwagen befand sich in unmittelbarer Nähe in der Herman-Dorner-Straße in einer anderen Angelegenheit, als die Polizeibeamten gegen 3.20 Uhr in der James-Franck-Straße den brennenden Transporter entdeckten. Von Rettungskräften der alarmierten Feuerwehr wurde der Renault gelöscht. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen total zerstört. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.