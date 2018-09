Schwer verletzter Fußgänger

Nr. 1834

Schwer verletzt wurde gestern Abend ein Fußgänger in Neukölln. Nach den ersten Erkenntnissen war gegen 20.30 Uhr ein 39-jähriger Zweiradfahrer auf seiner Honda auf der Hermannstraße in Richtung S- und U-Bahnhof Hermannstraße unterwegs. Dabei passierte er bei grüner Ampel die Einmündung Hermanstraße/ Leinestraße, als ein derzeit noch unbekannter Fußgänger von rechts kommend unvermittelt die Fahrbahn, abseits der Ampelanlage, betrat. Der 39-Jährige konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und erfasste den Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde dieser so schwer verletzt, dass hinzueilende Passanten sogleich eine Reanimation einleiteten. Diese wurde durch alarmierte und zuerst eintreffende Polizisten übernommen und bis zum Eintreffen von Rettungskräften fortgeführt. Sanitäter übernahmen schließlich die Sofortmaßnahmen und brachten den Unbekannten zur stationären Behandlung in eine Klinik, wo ein Blutalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt wurde. Der Hondafahrer wurde nur leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Hermannstraße zwischen Leinestraße und Thomasstraße bis 22.30 Uhr komplett gesperrt. Die weitere Unfallbearbeitung übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5.