Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1831

Schwere Verletzungen erlitt eine Radfahrerin heute Vormittag bei einem Unfall in Friedrichshain. Nach bisherigen Ermittlungen bog ein 56-Jähriger gegen 10.30 Uhr mit einem Sattelzug von der Straße Am Oberbaum rechts in die Stralauer Allee ab und erfasste dabei die 34 Jahre alte Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad den Radfahrschutzstreifen in gleicher Richtung befuhr. Rettungssanitäter brachten die Zweiradfahrerin mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es am Unfallort bis etwa 12.50 Uhr zu Sperrungen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 übernahm die Unfallbearbeitung.