Schwer verletzter Mann durch Messerstich

Nr. 1820

Heute früh wurde ein Mann durch einen Messerstich schwer verletzt. Ein Zeuge hatte gesehen, wie der 28-Jährige gegen 4 Uhr schlichtend in einen Streit zweier Unbekannter auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Boddinstraße eingriff. Die Streitenden waren gegenseitig mit Steinen und einem Holzstock aufeinander losgegangen. Der 28-Jährige ging dann zu Boden, klagte über Schmerzen und bemerkte eine Stichverletzung im Bereich der Leiste. Die beiden Unbekannten flüchteten zu den Bahnhofsausgängen. Alarmierten Einsatzkräfte brachten das Opfer in eine Klinik, in dem es stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5.