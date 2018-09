Nr. 1819

In der Nacht von gestern zu heute wurden Scheiben einer Kirche in Kreuzberg beschädigt. Ein Gemeindemitarbeiter stellte heute Vormittag, gegen 9 Uhr eine eingeworfene und eine beschädigte Fensterscheibe an dem Gebäude in der Wassertorstraße fest, fand danach einen Pflasterstein im Inneren und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.