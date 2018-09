Unfall zwischen Auto und Motorrad

Nr. 1815

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Moabit. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 27-Jährige gegen 17.20 Uhr mit einem Mini den linken Fahrstreifen der Stromstraße in Richtung Föhrer Straße, wechselte kurz vor der Birkenstraße den Fahrstreifen nach rechts und stieß dabei mit einem 52-jährigen Motorradfahrer zusammen, der mit seiner Kawasaki in gleicher Richtung fuhr. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen an einem Bein und am Oberkörper zu. Rettungssanitäter brachten ihn in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 hat die Unfallbearbeitung übernommen.