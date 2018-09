Frau überfallen und lebensbedrohlich verletzt

Nr. 1814

Ein bisher Unbekannter überfiel in der vergangenen Nacht eine Frau in Moabit und verletzte sie lebensbedrohlich. Nach bisherigem Ermittlungsstand war die 28-Jährige gegen 3.30 Uhr in der Seestraße unterwegs, als ein Mann an sie herantrat und sie plötzlich geschlagen und gewürgt haben soll, wodurch sie das Bewusstsein verlor. Ein Passant entdeckte die schwer verletzte Frau heute Morgen, kurz vor 8 Uhr auf dem Gehweg der Seestraße und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Sie erlitt Gesichtsfrakturen sowie zahlreiche Hautabschürfungen und kam in einem lebensbedrohlichen Zustand zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Einen Rucksack mit Laptop, Smartphone und Portemonnaie, den die 28-Jährige bei sich trug, fehlte ihr nach der Tat. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.