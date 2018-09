Nr. 1813

In Reinickendorf wurde heute Morgen ein Kiosk überfallen. Nach Angaben der Inhaber betraten gegen 6.40 Uhr drei Unbekannte, von denen einer eine Schusswaffe in der Hand hielt, das Geschäft in der Scharnweberstraße, griffen sofort die 52-Jährige Besitzerin an und brachten sie zu Boden. Als der 51-jährige Ehemann aus den hinteren Räumen zu Hilfe kam, forderten die Täter Geld und sein Handy von ihm. In der Folge kam es zu einem Gerangel, wobei er durch die Täter zu Boden gestoßen wurde. Anschließend flüchteten die Räuber mit der Geldbörse des 51-Jährigen sowie Zigaretten. Er erlitt leichte Kopf- und Beinverletzungen, die ambulant in einer Klinik behandelt wurden. Seine Ehefrau blieb unverletzt. Die Ermittlungen übernahm das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1.