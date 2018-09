Mann fremdenfeindlich beleidigt, angegriffen und bestohlen

Nr. 1812

In Schöneberg wurde ein Mann heute früh fremdenfeindlich beleidigt, angegriffen und bestohlen. Der 32-Jährige erstattete am Morgen eine Strafanzeige auf einem Polizeiabschnitt und gab an, dass er gegen 4 Uhr am Nollendorfplatz unterwegs war, eine Gruppe ihm entgegen kam und er aus dieser heraus beschimpft wurde. Zeitgleich schlugen ihm die Männer ins Gesicht und entwendeten ihm seine Geldbörse und sein Handy. Nach seinen Angaben verlor er kurz das Bewusstsein und kam wieder zu sich, als sich Passanten um ihn kümmerten. Die Angreifer waren weg. Er erlitt leichte Kopfverletzungen. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.