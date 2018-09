Beleidigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Nr. 1811

Heute Morgen soll ein Mann eine Mitarbeiterin einer Bäckerei im Prenzlauer Berg beleidigt haben. Bisherigen Ermittlungen zu Folge betrat der 48-Jährige gegen 8 Uhr das Ladenlokal in der Schivelbeiner Straße und soll Werbematerial in größerem Ausmaß aus einer Auslage genommen haben, woraufhin die Angestellte ihn bat, dieses zurückzulegen. Darüber hinaus kündigte sie ein mögliches Hausverbot an. Daraufhin soll er die 41-Jährige beschimpft und laut „Sieg Heil“ gerufen haben. Anschließend verließ er die Bäckerei. Alarmierte Polizisten trafen ihn auf einer Bank vor der Bäckerei an, stellten seine Identität fest und sprachen ihm einen Platzverweis aus. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.