Schwer verletzter Polizist nach Verkehrsunfall

Nr. 1808

Bei einem Unfall gestern Mittag in Schmargendorf ist ein Polizist schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zu Folge war ein 55-Jähriger gegen 13.45 Uhr mit einem Taxi auf der Stadtautobahn, Abzweig Steglitz, in Richtung Tunnel Schlangenbader Straße unterwegs. In Höhe Abfahrt Mecklenburgische Straße wechselte er von dem linken Fahrstreifen einen nach rechts und stieß dabei mit dem 48-jährigen Beamten zusammen, der mit einem Polizeimotorrad in gleicher Richtung fuhr. Infolgedessen stürzte der Polizist und erlitt Beinverletzungen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die Unfallbearbeitung übernommen.