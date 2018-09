Raub auf Wettbüro

Nr. 1807

In der vergangenen Nacht wurde in der Moabiter Stromstraße ein Wettbüro überfallen. Gegen 22.45 Uhr betrat ein Unbekannter die Spielstätte, ging hinter den Tresen, bedrohte einen 26-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte Geld. Der Mitarbeiter öffnete daraufhin die Kasse, woraus sich der Täter dann selbst das Geld nahm. Anschließend flüchtete er in Richtung Perleberger Straße. Der Angestellte blieb unverletzt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 ermittelt.