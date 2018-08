44-Jähriger rammt bei Festnahme Polizeifahrzeug

Nr. 1806

Ein mit einem Haftbefehl gesuchter Mann hat gestern Abend versucht, sich seiner Festnahme in Neukölln zu entziehen, indem er sich seinen Weg „frei rammen“ wollte. Gegen 21.30 Uhr folgten Polizeibeamte in zivil dem Mann, der mit einem BMW auf der Hermannstraße unterwegs war. Noch bevor sich die Beamten als Polizisten zu erkennen gegeben hatten, machte der Mann plötzlich eine Kehrtwende und versuchte sich zu entfernen. Die Polizeibeamten waren daraufhin an den BMW herangefahren, zwei von ihnen stiegen aus und forderten den Mann mit gezogenen Waffen auf, sein Fahrzeug zu verlassen. Der 44-Jährige legte den Rückwärtsgang ein und fuhr rund 150 Meter zurück. Die Weiterfahrt wurde durch ein weiteres Polizeifahrzeug unterbunden, woraufhin der BMW wieder vorwärts fuhr und eines der Polizeifahrzeuge rammte, das sich inzwischen quer gestellt hatte. Der Fluchtversuch misslang jedoch, der 44-Jährige wurde aus dem Wagen gezogen, festgenommen und der Justiz überstellt.