Fahrraddiebstähle in Bahnhofsnähe

In der vergangenen Nacht beschlagnahmten Polizisten in Hellersdorf zwei Fahrräder, die vermutlich vor dem S-Bahnhof Wuhletal gestohlen wurden.

Nr. 1804

Bei einem Einsatz wegen Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle nahmen Polizisten einen 19-Jährigen vorläufig fest. Als die Beamten gegen 0.50 Uhr an der Gothaer Straße Ecke Hellersdorfer Straße eintrafen, flüchtete zunächst der Tatverdächtige mit einem Fahrrad, konnte aber kurze Zeit später in der Carola-Neher-Straße gestellt werden. Während der Anzeigeaufnahme stellten die Polizisten fest, dass das Fahrrad, das er mit sich führte, am 17. August vermutlich am S-Bahnhof Wuhletal gestohlen wurde. Das Zweirad wurde sichergestellt, der junge Mann nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.

Nr. 1805

Gegen 23.50 Uhr beobachteten Zivilfahnder, wie zwei Jugendliche ein Fahrrad, das vor dem S-Bahnhof Wuhletal angeschlossen war, stahlen. Als die Jugendlichen mit dem Fahrrad wegfahren wollten, nahmen die Beamten den 16-Jährigen, der auf dem Fahrrad saß, fest. Der 17-jährige Komplize, der später namhaft gemacht wurde, konnte zunächst zu Fuß flüchten. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Nach Überprüfung der Personalien wurde der 16-Jährige an seine Mutter übergeben.