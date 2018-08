Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1801

Gestern Nachmittag kam es zu einem Unfall in Wedding, bei dem ein Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. Ersten Ermittlungen zu Folge bog ein 42-Jähriger gegen 16 Uhr mit einem Opel links von der Müllerstraße in die Ostender Straße ab und erfasste dabei den 32-jährigen Fußgänger, der die Ostender Straße Richtung Leopoldplatz überquerte. Der Fußgänger wurde von dem Auto erfasst, stürzte zu Boden und zog sich Kopf- und Rumpfverletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 hat die Unfallbearbeitung übernommen.