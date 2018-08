Raubüberfall mit Schusswaffe

Nr. 1799

Mit einer Schusswaffe überfiel heute Vormittag ein Unbekannter eine Filiale der Deutschen Post in Gatow. Nach ersten Erkenntnissen betrat gegen 10 Uhr ein mit einem Motorradhelm maskierter Unbekannter die Filiale in der Gatower Straße, bedrohte die anwesende 57-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Nachdem er Geld aus einer Kasse und einem weiteren Wertbehältnis an sich genommen hatte, führte der Räuber die 57-Jährige in einen Nebenraum, ließ sie sich auf den Boden legen und fesselte sie. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Aus der Fesselung konnte sich die unverletzte gebliebene Frau befreien und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2.