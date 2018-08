Kommissarischer Polizeivizepräsident in den Ruhestand verabschiedet

Nr. 1788

Der kommissarische Polizeivizepräsident Michael Krömer wurde heute im Rahmen eines Festaktes in der Zitadelle Spandau in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Zusammen mit der Polizeipräsidentin Dr. Barbara Slowik arbeitete und wirkte er zuletzt an der Spitze der Polizeibehörde.

Nach der Ausbildung für den höheren Polizeivollzugsdienst und der anschließenden Beförderung zum Polizeirat kam Herr Krömer zunächst in den Lagedienst der Direktion 2 und versah anschließend seinen Dienst in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport als Leiter der Lagezentrale. Zu seinen weiteren Aufgaben gehörte bis 2000 die Leitung der damaligen Polizeidirektion 6 sowie bis 2005 die Führung des Stabsbereichs Einsatz beim Polizeipräsidenten. 2005 übernahm Herr Krömer die Leitung der Polizeidirektion 3 und 2015 die der Polizeidirektion 5.

Herr Krömer bewies sich in all diesen Funktionen als hervorragender Einsatzleiter und herausragende Führungskraft. Nicht zuletzt dies mündete im Frühjahr 2018 darin, dass ihm durch den Senator für Inneres und Sport, Herrn Geisel, die kommissarische Führung der Polizei Berlin angetragen wurde. Im Bewusstsein seiner Verantwortung für die Beschäftigten der Polizei Berlin und die Bevölkerung der Hauptstadt nahm er aus tiefster Überzeugung an und meisterte auch diesen Abschnitt seiner beruflichen Vita. Mit Herrn Krömer geht eine tragende Kraft der Polizei Berlin. Polizeipräsidentin Frau Dr. Slowik fasst zusammen: „Mit Herrn Krömer verlässt ein beeindruckender Mensch unsere Polizei Berlin. Er ist nicht nur Schutzpolizist mit Leib und Seele. Für mich ist er ein Streiter für die Sicherheit dieser Stadt mit einem unbeirrbaren Rechtsbewusstsein, einem unerschütterlichen Demokratieverständnis und stets mit einem Blick für das Wesentliche, den Menschen, ob nun in Uniform oder nicht.

Ich danke ihm für all das, was er für diese Stadt, für uns geleistet hat. Es fällt mir aus all diesen Gründen sehr schwer, ihn in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden.“

Mit den Worten, die der langjährige Leiter der Polizeidirektionen 3 und 5 seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit auf den Weg gab, verabschiedet sich nun die gesamte Behörde von ihm: „Machen Sie es gut, Herr Krömer, einfach nur gut!“