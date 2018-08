Nr. 1785

Heute Morgen bemerkte eine Mitarbeiterin mehrere Beschädigungen an einem Geldinstitut in Reinickendorf. Gegen 8.30 Uhr stellte sie insgesamt neun beschädigte Fensterscheiben und einen Schriftzug an der Hauswand der Filiale in der Residenzstraße fest. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.