Alkoholisiert auf Polizeiwagen aufgefahren

Nr.1779

Rund ein Promille ergab ein freiwilliger Alkoholtest in der vergangenen Nacht bei einem Radfahrer in Karlshorst, der zuvor auf ein stehendes Polizeifahrzeug aufgefahren war. Gegen 22.50 Uhr stand das Polizeifahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht in der rechten Spur der Treskowallee, weil die Beamten wenig zuvor ein Fahrzeug kontrolliert hatten. Beide saßen bereits wieder im Polizeifahrzeug, als sie plötzlich einen lauten Knall hörten und einen Ruck am Wagen verspürten. Als sie daraufhin ausstiegen und zum Heck des Fahrzeugs eilten, sahen sie einen blutenden Mann, der offenbar mit seinem Fahrrad gegen das stehende Polizeifahrzeug gefahren und daraufhin gestürzt war. Der alkoholisierte 32-Jährige zog sich bei dem Unfall Kopfverletzungen sowie diverse Schürfwunden zu. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.