Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nr. 1771

In der vergangenen Nacht gelang Polizisten die Festnahme eines mutmaßlichen Brandstifters in Rudow. Ein Anwohner alarmierte gegen 0.45 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem er einen lauten Knall hörte und Flammen an einem in der Krokusstraße geparkten Mercedes sah. Die Feuerwehr löschte die Flammen, durch die niemand verletzt, jedoch ein daneben geparktes Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Weitere Ermittlungen führten in der Nähe des Tatortes zur Festnahme eines 32-Jährigen, der dem Landeskriminalamt Berlin übergeben wurde.