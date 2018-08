Nähnadeln auf Kinderspielplatz gefunden

Nr. 1770

In einem Sandkasten eines Kinderspielplatzes in Prenzlauer Berg haben Anwohner heute früh Nähnadeln gefunden und die Polizei alarmiert. Gegen 8.30 Uhr verständigte eine Bewohnerin die Polizei zum Arnimplatz, als sie die Nähnadeln im Sand liegen sah. Beamte stellten die Nadeln zur Spurenauswertung sicher und sperrten zunächst den Sandkasten. Im Zuge der Spurensicherung erschien ein weiterer Anwohner, der den Beamten mitteilte, dass er gestern beim Spielen mit seinem Sohn auf einem benachbarten Spielplatz nahe der Schivelbeiner Straße eine Rasierklinge gefunden haben soll. Diese hatte er selbst entfernt und in den Müll geworfen. Nach erfolgter Untersuchung und Durchsiebung des Sandes durch das Grünflächenamt wurde der Bereich wieder freigegeben. Die Einsatzkräfte haben ein Strafermittlungsverfahren wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.