Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Nr. 1763

An die Kriminalpolizei der Direktion 2 wurde gestern Abend ein Mann übergeben, der die Tasche einer Frau in Wilmersdorf gestohlen haben soll. Aussagen zufolge fuhr gegen 18.45 Uhr eine 43 Jahre alte Frau gemeinsam mit einem 48-Jährigen auf Fahrrädern die Blissestraße entlang, als sie der später festgenommene 44-Jährige überholte. Dabei soll er die auf dem Gepäckträger befindliche Tasche der Frau gestohlen haben. Als der 48-Jährige ihn verfolgte, kam es zu einem kurzen Handgemenge, bei dem er stürzte, die Tasche aber zurück erlangte. Alarmierte Polizisten des Abschnitts 26 nahmen den mutmaßlichen Dieb nach kurzer Flucht fest. Der 48-Jähige erlitt leichte Kopfverletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.