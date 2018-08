Radfahrer schwer verletzt

Nr. 1752

Heute früh fand ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes einen bewusstlosen und schwer verletzten Mann in Tiergarten. Gegen 4.20 Uhr bemerkte der Mitarbeiter den Schwerverletzten auf der Straße des 17. Juni liegend, unweit seines Fahrrades. Ermittlungen ergaben, dass der unter Einfluss alkoholischer Getränke stehende 29-Jährige vermutlich mit seinem Fahrrad gegen ein geparktes Fahrzeug stieß, anschließend stürzte und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Alarmierte Rettungskräfte brachten den nunmehr wieder Ansprechbaren auf Grund seiner Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik, in der eine Blutentnahme durchgeführt wurde.