Fahrzeuge durch Feuer zerstört

Nr. 1745

Durch das Feuer eines in Brand gesetzten Fahrzeuges einer Baufirma in Rummelsburg geriet ein weiterer Pkw in Brand und wurde ebenfalls zerstört. Eine Passantin sah gegen 2.50 Uhr in der Skandinavischen Straße den in Flammen stehenden Ford-Transit und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Einsatzkräfte löschten das Feuer, das auf einen davor geparkten Mazda übergriff. Eine neben den Fahrzeugen verlaufende Fernwärmeleitung wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen.