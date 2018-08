Mopedfahrer gegen Fahrzeug geprallt

Nr. 1744

Auf der BAB 103 in Steglitz fuhr ein Mopedfahrer gestern Abend auf einen Pkw auf und verletzte sich schwer. An der Autobahnausfahrt Wolfensteindamm hielten gegen 18.20 Uhr an einer roten Ampel mehrere Fahrzeuge. Der 49-jährige Mopedfahrer fuhr zwischen den im linken und rechten Fahrstreifen Wartenden hindurch und stieß gegen den Mercedes eines 51-jährigen. Wegen der schweren Verletzungen musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.