Bei Einbruch beobachtet – Festnahme

Nr. 1743

Der Täterbeschreibung einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass Beamte des Polizeiabschnitts 22 einen mutmaßlichen Einbrecher in Grunewald festnehmen konnten. Gegen 17.30 Uhr beobachtete die 59-jährige Frau einen Mann, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Bismarckallee auffällig hin und her lief. Kurz darauf habe sie einen dumpfen Knall gehört und gesehen, wie der Mann etwas aus einem geparkten Porsche stahl. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Aufgrund ihrer Beschreibung des Mannes nahmen die Beamten kurz darauf einen 40-jährigen Tatverdächtigen in der Richard-Strauss-Straße Ecke Toni-Lessler-Straße fest. Bei ihm fanden die Polizisten den zuvor aus dem Auto gestohlenen Rucksack mit Sportsachen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam der Festgenommene wieder auf freien Fuß.