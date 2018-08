Nr. 1740

Heute Mittag wurde in Köpenick ein Handbike-Fahrer schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 56-Jährige gegen 13 Uhr mit seinem Handbike auf dem Radweg der Salvador-Allende-Brücke in Richtung Friedrichshagener Straße unterwegs. Zeitgleich stand an der roten Ampel Salvador-Allende-Straße Ecke Friedrichshagener Straße ein Sattelzug. Als der 56-Jährige auf gleicher Höhe war, kam er mit dem Handbike vom Radweg ab und stürzte vor die Hinterräder des Sattelaufliegers. In diesem Moment schaltete die Ampel auf Grün, der 55-jährige Fahrer fuhr mit dem Sattelzug los und der Auflieger überrollte die Beine des 56-Jährigen. Mit schweren Beinverletzungen brachten Rettungssanitäter den Handbike-Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Salvador-Allende-Brücke von 14.10 Uhr bis 15.20 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die Unfallbearbeitung.