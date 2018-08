Radfahrerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

Nr. 1739

Schwere Verletzungen erlitt eine Radfahrerin heute früh bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 29-Jährige mit ihrem Rad im Radfahrschutzstreifen der Warschauer Straße in Richtung Frankfurter Tor. Gegen 5.45 Uhr erreichte sie den Kreuzungsbereich Warschauer Straße Ecke Boxhagener Straße und wurde hier von einem Lkw eines 30-jährigen Mannes erfasst. Dieser fuhr zu diesem Zeitpunkt in die gleiche Richtung und wollte von der Warschauer Straße nach rechts in die Boxhagener Straße abbiegen. Die 29-Jährige kam mit einem Unterschenkelbruch zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste in einer Klinik ambulant behandelt werden. Wegen der Unfallbearbeitung war die Warschauer Straße zwischen der Grünberger Straße und Boxhagener Straße für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5.