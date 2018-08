Überfall auf Geschäft – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1746

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem Räuber, der im Juni 2018 ein Geschäft in Gesundbrunnen überfallen hat. Am Abend des 14. Juni dieses Jahres gegen 19.30 Uhr betrat der Abgebildete das Geschäft „Pfennigland“ in der Badstraße, bedrohte die damals 54 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer und hebelte die Ladenkasse auf. Anschließend entnahm er das Geld und steckte es in eine weiße Tüte. Noch mit dem Messer in der Hand flüchtete der Täter über den Gehweg der Badstraße. Die Angestellte, die bei dem Überfall unverletzt blieb, eilte ihm hinterher, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer kennt den Gesuchten und/oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 3 in der Perleberger Straße 61a, 10559 Berlin-Moabit unter der Rufnummer (030) 4664-373120 (innerhalb der Bürodienstzeit) oder (030) 4664-371100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.