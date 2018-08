Nach Straßenraub – Tatverdächtige festgenommen

Nr. 1734

Beamte der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 haben gestern Abend drei Jugendliche in Steglitz festgenommen, die zuvor einen 17-Jährigen überfallen haben sollen. Kurz nach 18 Uhr sollen vier Jugendliche das Opfer beim Durchqueren eines Kirchengeländes in der Rothenburgstraße mehrfach ins Gesicht geschlagen und in den Bauch getreten haben. Die mutmaßlichen Räuber sollen ihm dann die Kopfhörer vom Kopf gerissen haben und geflüchtet sein. Die alarmierten Polizisten nahmen kurze Zeit später drei Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren fest. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 17-Jährige erlitt bei dem Überfall eine leichte Gesichtsverletzung, die zunächst nicht behandelt werden musste. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 führt die weiteren Ermittlungen insbesondere dazu, um wen es sich bei dem vierten Tatverdächtigen handelt, der flüchten konnte.