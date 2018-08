Nr. 1732

Heute Vormittag wurde die Polizei nach Oberschöneweide zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gerufen. In der Fuststraße erwartete sie gegen 9.30 Uhr ein 55-Jähriger, der ihnen mitteilte, dass sein Mercedes beschädigt worden war. Er gab den Beamten des Weiteren an, dass er jüdischen Glaubens sei und dies nicht die erste Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug war. Der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die weiteren Ermittlungen.