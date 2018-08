Einschulungswoche 2018 - Stadtweite Verkehrskontrollen vor Schulen und auf Schulwegen

Nr. 1721

Von heute bis zum 31. August 2018 wird die Polizei Berlin stadtweit Verkehrskontrollen durchführen und mit intensiven Überwachungsmaßnahmen die neuen Erstklässler auf den Schulwegen begleiten. Die polizeilichen Kontrollmaßnahmen beginnen bereits heute, nach den Sommerferien sollen alle Verkehrsteilnehmenden wieder für die Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern im Straßenverkehr sensibilisiert werden.

Ein Großteil der ABC-Schützen ist noch sehr unerfahren im richtigen Verhalten als aktiver Verkehrsteilnehmer. Und weil Kinder sich in diesem Alter sehr schnell ablenken lassen, zudem eine hohe kindliche Impulsivität haben, bestehen für sie besondere Gefahren im Straßenverkehr. Sie können die Gefahren im Großstadtverkehr nur bedingt wahrnehmen und reagieren deshalb spontan und oft nicht vorhersehbar. Die Entfernungen und Geschwindigkeiten von fahrenden Fahrzeugen werden oftmals falsch eingeschätzt, so dass sich die Gefährdung erheblich erhöht, wenn Kraftfahrzeuge zulässige Höchstgeschwindigkeiten auf den Schulwegen überschreiten.

Gefährdet sind Kinder auch als Fahrzeuginsassen, wenn sie nicht in vorgeschriebener Weise mit Kinderrückhalteeinrichtungen gesichert werden. Bei den Schwerpunktkontrollen zur Einschulung im vergangen Jahr wurden in diesem Zusammenhang insgesamt 147 Verstöße geahndet.

Die Polizei Berlin wird während der ersten Schultage intensiv den Straßenverkehr überwachen und die Schulwege verstärkt im Auge behalten.