Überfall in Spätkauf

Nr.1712

Zwei mit einer Pistole und einem Brotmesser bewaffnete Unbekannte haben in der vergangenen Nacht den 22-jährigen Mitarbeiter eines Spätkaufs in Friedrichshain beraubt. Gegen 22.35 Uhr betraten die beiden maskierten Männer das Geschäft in der Auerstraße, bedrohten den Mann und forderten Bargeld. Der Bedrohte kam der Forderung nach. Die Kriminellen verstauten ihre Beute in einem blauen Stoffbeutel und flüchteten anschließend in Richtung Löwestraße. Der 22- Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.