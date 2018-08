Motorroller angezündet

Nr. 1685

Ein bisher Unbekannter zündete in der vergangenen Nacht einen Motorroller in Westend an. Gegen 0.10 Uhr bemerkte ein Zeuge einen Unbekannten, der sich an einem abgestellten Roller zu schaffen machte. Kurze Zeit später stand das Zweirad in Flammen. Zwei in der Nähe geparkte Autos, ein VW und ein Mercedes, wie auch eine weitere Kawasaki wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Der Roller wurde komplett zerstört. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.