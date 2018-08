Backshop überfallen

Nr.1681

Heute früh überfielen zwei Männer den Angestellten eines Backshops in Charlottenburg-Nord. Nach Angaben des 20-Jährigen betraten die Männer gegen 3 Uhr das Geschäft auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Jungfernheide. Während einer dem Mitarbeiter ein Messer an den Hals gehalten habe, soll der andere das Öffnen der Kasse gefordert haben. Mit der Beute sollen die Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der junge Mann wurde leicht am Rücken verletzt, musste aber nicht behandelt werden. Das örtliche Raubkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.