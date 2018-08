Nach sexuellem Übergriff – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 1678

Mit der Veröffentlichung von Bildern und einer Filmsequenz suchen die Ermittler nach einem bisher Unbekannten.

Der Mann steht im Verdacht, im April 2018 eine Frau verfolgt und sexuell motiviert angegriffen zu haben. Der Übergriff ereignete sich am 4. April in den frühen Morgenstunden im Flur eines Mehrfamilienhauses in Wilhelmstadt. Der massiven Gegenwehr der 51-Jährigen ist es zu verdanken, dass der Tatverdächtige letztendlich von ihr abließ und die Flucht in unbekannte Richtung ergriff.